La mia storia con la figlia di Gherard Berger | Ricciardo vuota il sacco | occhio alle foto | Guarda

(Di venerdì 22 marzo 2024) “La mia relazione con ladi Gerhard? Abbiamo una bellissima relazione, lei è cresciuta nelle corse, le rispetta e mi sostiene tanto. Ma non viene a ogni Gp, come una tifosa. Ha la sua vita, la sua carriera”. Esordisce così Daniel, oggi pilota della Racing Bulls (ex Alpha Tauri) in un'intervista al Corriere della Sera. Con il papà, ex ferrarista, “parlo anche di corse — ha aggiunto l'australiano ex Red Bull — Le F1 della sua generazione erano fantastiche, e mi piacerebbe guidarle magari per qualche giro. Ma sapendo quanto è migliorata la sicurezza non correrei nella sua epoca”. I suoi ricordi più belli in F1 sono invece “la vittoria a Montecarlo nel 2018, la più speciale. E poi quella nel 2021 a Monza con la McLaren, un sorriso in un momento duro”. L'anno scorsoè stato chiamato ...