La mia ombra è tua | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 22 marzo 2024) La miaè tua: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 22 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La miaè tua,del 2022 diretto da Eugenio Cappuccio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’amicizia tra due persone apparentemente diverse ma che riescono a creare un forte legame. Lo scrittore Vittorio Vezzosi, di fama nazionale per il suo unico romanzo, è in procinto di scrivere dopo 25 anni il suo sequel. Il giovane studente Emiliano detto “Zapata”, è incaricato dal suo relatore universitario di assistere Vittorio e organizzare un convegno al festival del Libro Vintage di Milano. Inizialmente Vittorio e Emiliano assai diversi di carattere, si scontrano. A seguire Emiliano entra nel mondo nostalgico di Vittorio e scopre il problema che lo ha afflitto nello ...