(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) –re ilsi può. A qualcuno succede ogni volta che guarda in faccia un'altra persona: sono i malati di prosopometamorfopsia o Pmo, una sindrome molto rara che fa apparire distorti i lineamenti del viso altrui. Ora, per la prima volta, è possibile guardare con gli occhi di chi soffre di questa sindrome. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

E' una sindrome rara che si chiama prosopometamorfopsia o Pmo. Chi ne soffre vede i volti degli altri "deformi come demoni". Scienziati su Lancet pubblicano le foto realizzate con l'aiuto di un ... (sbircialanotizia)

Apocalisse migranti – “Vi dico che cosa succede a chi non si adegua al sistema” – Intervista a Daniele Contucci - Daniele Contucci Presto servizio nella Polizia di Stato da 27 anni, ho lavorato nel controllo del territorio e dell’ordine pubblico in gran parte d’Italia, specializzandomi poi in materia ...ticinolive.ch

Fibromalgia, malati contro Icardi: "Dichiarazioni sconcertanti. Attenzione nel divulgare false speranze" - L'assessore regionale ha annunciato nei giorni scorsi che i malati avrebbero avuto diritto all’accesso diretto alle cure e alle terapie in tutta Italia, ma secondo i pazienti non sarebbe così ...torinotoday

La malattia di chi vede il diavolo, ecco le prime immagini - (Adnkronos) - Vedere il diavolo si può. A qualcuno succede ogni volta che guarda in faccia un'altra persona: sono i malati di prosopometamorfopsia o Pmo, ...tuobenessere