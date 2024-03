La linea del traguardo si alza all’improvviso | la carambola tra ciclisti è inevitabile | “Una pazzia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 22 marzo 2024) Assurdo incidente avvenuto durante una corsa in Olanda quando per il forte vento si èta all'improvviso ladel, facendo cadere ia 50km/h: non era verniciata sull'asfalto ma si trattava di un semplice tappetino con sopra la striscia bianca...