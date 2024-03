La leadership Usa sulla microelettronica passa anche dalle fonderie

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il governo degli Stati Uniti ha reso nota la sua National Strategy on Microelectronics Research, un documento programmatico che delinea gli obiettivi e le azioni principali per i prossimi cinque anni al fine di promuovere l’industria dei semiconduttori, attraverso gli investimenti del Chips Act. Pubblicato dall’Office of Science and Technology Policy (OSTP) della Casa Bianca, il documento delinea quattro obiettivi principali su cui i dipartimenti e le agenzie federali coinvolti, dall’Energia alla Difesando per Commercio e la comunità dell’intelligence, dovranno concentrarsi. Questi riguardano la ricerca per le future generazioni della, il superamento del divario tra ricerca e produzione, la crescita della forza lavoro tecnica e specializzata e la creazione di un ecosistema per facilitare l’adozione dei progressi della ricerca e ...

Adrian Hallmark quits Bentley to join rival Aston Martin as CEO - Bentley Motors' popular chief executive and chairman Adrian Hallmark is quitting the luxury carmaker to take a new role steering its rival Aston Martin.am-online

Fred Hoiberg shares his thoughts on the opening of March Madness - The Nebraska Cornhusker men’s basketball team is preparing for its opening game of the 2024 NCAA Tournament. Head coach Fred Hoiberg met with the media prior to Friday’s game.cornhuskerswire.usatoday

MINT Rafforza il suo Team di leadership con la Nomina di Christoph Kruse a Global Marketing Director - (Adnkronos) – Milano, 22 Marzo 2024 – , azienda global leader nel mercato delle Software Solution for Enterprise nel settore Advertising Resource Management (ARM), ha annunciato oggi la nomina di come ...ilsannioquotidiano