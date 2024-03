“La Guardia costiera libica ci minaccia e ostacola salvataggio dei migranti” | il racconto dalla Geo Barents di Msf

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Geoè stata sottoposta a un fermo di 20 giorni per "aver interrotto le operazioni della" il 16 marzo scorso. In quell'occasione, l'imbarcazione ha portato in salvo 146 persone e laavrebbeto le operazioni per almeno due ore. Lo racconta a Fanpage.it il capomissione attività di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere Juan Matias Gil.