La grande illusione della soluzione dei due Stati alla questione palestinese

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’equivalente di tre bombe nucleari, sganciate su un territorioun decimocittà metropolitana di Bologna. Sono circa 45mila le bombe che le forze israeliane hanno lanciato nei primi mesicampagna su Gaza, dal peso complessivo di 65 mila tonnellate. Una risposta devastante agli attacchi del 7 ottobre, in cui 1.200 israeliani hanno perso la vita e più di 200 sonopresi in ostaggio da Hamas. Da allora l’80 per cento dei 2,3 milioni di abitantiStriscia è stato ucciso, ferito o costretto a lasciare la propria abitazione. Le bombe israeliane non hanno risparmiato case, uffici, tribunali, università, scuole, luoghi di culto e strutture essenziali, come l’unico mulino rimasto in funzione. Più del 70 per cento delle abitazioni (l’80 per cento nel nord, dove si trova la città di ...