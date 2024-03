La Francia vieta il Ramadan in Nazionale | il calciatore Diawara si rifiuta di mangiare e viene sostituito

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Federazione francese di calcio (FFF) ha deciso dire ilin: i giocatori convocati con le rappresentative Blues, anche se di fede musulmana, non possono digiunare durante il giorno. Una regola scritta nero su bianco e difesa dal numero uno della Federcalcio, Philippe Diallo: “Nessuna pratica religiosa potrà indurre a cambiamenti dell’organizzazione collettiva”. Una decisione destinata a creare non pochi malumori, visti i molti calciatori francesi di fede musulmana. E c’è già stata una prima conseguenza: il centrocampista del Lione Mahamadou, convocato dall’Under 19 della, si èto di. Fedele al digiuno previsto dal, ha lasciato il ritiro ed è statoda Dehmaine ...

