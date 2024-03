La famiglia del piano di sopra

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il titolo sembra preso in prestito da un film horror degli anni ’80: . E, in effetti anche le atmosfere di questo thriller psicologico ricalcano quel periodo. Un libro che ti tiene incollato alle pagine, senza via di scampo. Per uan come me che ama i classici, ho trovato questo libro particolarmente avvincente, per la suspence che crea, pagina dopo pagina. Lisa Jewell conferma il suo eccezionale talento nel genere thriller psicologico, già evidenziato in opere precedenti come “Ellie all’improvviso”. Dopo l’arrivo di quelli cambiò tutto: i nostri genitori, la casa di Chelsea, la nostra vita La storia si svolge in Cheyne Walk, una delle strade più eleganti di Chelsea a Londra, dove un giorno vengono scoperti i corpi di Martina e Henry Lamb, insieme a un uomo non identificato. Una vicenda misteriosa che vede coinvolta Libby Jones, la bambina trovata in quella casa venticinque ...