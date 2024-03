La docu-mostra dedicata a Adrian Piper e alla “patologia visiva” del razzismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Fino al 9 giugno, Limonta presenta al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano Race Traitor, una vastaall’artista e filosofa, tra le massime figure della cultura contemporanea, presente nelle collezioni Musei del mondo: dal MoMA e il Guggenheim di New York al Moca di Los Angeles, passando dTate Modern di Londra. Nata a New York nel 1948,comincia a utilizzare la performance come mezzo espressivo già dagli anni Settanta e Ottanta, inserendo nel suo linguaggio concettuale contenuti di impegno sociale e politico, prediligendo temi come xenofobia, discriminazione razziale e di genere. Dfine degli anni Sessanta si dedica anche allo studio della filosofia e diventa, nel 1987, presso la Georgetown University, la prima donna ...