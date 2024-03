La decisione dei giudici nascosta da tutti i giornali tranne Libero | capito come funziona? | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Eccoci ad Occhio al Caffè, la rassegna stampa "politicamente scorrettissima" curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di. E oggi, venerdì 22 marzo, "è uno di quei giorni in cui leggere iè importante: si vedenonostante la destra sia in maggioranza, forse anche da un punto di vista sociale, sia ancora totalmente minoranza nella battaglia delle idee, dove è totalmente all'angolo", rimarca. E ancora: "Fa impressione vedere il ribaltamento delle cose e la capacità degli avversari dell'attuale governo di imporre la propria narrazione. E a questo fa da pendant una notevole incapacità di chi sta attorno a Giorgia Meloni di tenere la scena", ricorda Capezzone. Si tratta di "un'operazione violenta, con i cingolati, il cui obiettivo è ribaltare le cose. Primo esempio, Bari: viene seguita una procedura di legge per ...