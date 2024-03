La confessione di Clara di Un posto al sole riaccende le tarantelle tra lei ed Edoardo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Alla finegliel’ha detto: "Albè io aspetto un bambino e il padre è". Proprio mentre lui pensava a un riavvicinamento. E ora ricominceranno letra i due, anzi tra i tre. Come pure una tarantella inizia a essere quella di Rossella, che non sa decidere tra Crovi e Nunzio (o si decide troppo tardi, come sull’altare). E quando lei scende sotto la pioggia per parlare con Nunzio, lui è già ripartito a gran velocità. Se poi ve lo state chiedendo: a Upas i bambini usano i cellulari e finiscono quasi per suicidarsi dietro le challenge, mentre quando i telefoni servono agli adulti sono sempre scarichi. Intanto Nico deve aver lasciato lo studio chiuso, se una cosa così delicata come la vendita di un bambino Diego gliela confessa al Vulcano in mezzo a tutti. Non si fa problemi di privacy neppure Mariella: a breve tutto ...