La birra Corona perde l’alcol Arriva anche in Italia ‘Corona cero’

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Il tema del bere responsabilmente si sta allargando in maniera trasversale a un crescente ambito di approcci scelti dai consumatori, che guardano in questa direzione nel più ampio contesto di una sempre maggiore attenzione alla cura del proprio corpo. Sia in termini di sicurezza immediata di chi per esempio si mette al volante, sia – soprattutto – in termini strutturali, cercando prodotti da abbinare a corretti stili di vita da praticare 365 giorni all’anno. L’attenzione al ‘buon vivere’ è un tema col quale l’industria alimentare si sta confrontando in maniera sempre più marcata, con un crescente allargamento agli ambiti coinvolti. Rientra in quest’ottica per esempio la nuova bevanda analcolica ‘, proposta da Ab InBev, società ai vertici mondiali nel mercato della produzione di. Il prodotto, già ...