La AEW ha bisogno di un secondo titolo mondiale? Il commento di All About Elite!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 22 marzo 2024) Grazie agli acquisti di Will Ospreay e Kazuchika Okada, per non parlare di Mercedes Monè nel lato femminile, il roster della AEW ha ormai raggiunto una mole di talento senza eguali. Sotto contratto ci sono alcuni dei migliori wrestler di tutti i tempi e le più brillanti stelle contemporanee e del futuro. Quello di introdurre unè ormai diventata una vera e propria necessità. A tal proposito è emblematico vedere nomi del calibro di Okada e Copeland relegati a titoli secondari o gente come Jay White ai box da tempo, per non parlare di un Danielson che ancora non ha assaporato oro in AEW. La puntata di AllIl tema dell’introduzione di unè stato toccato nell’ultimo episodio di All ...