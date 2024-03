Kung Fu Panda 4 2024 | Il ritorno del guerriero dragone in una nuova avventura

"È bellissimo essere il guerriero dragone in qualsiasi settore!": intervista a Fabio Volo , che doppia ancora una volta il Panda guerriero Po, che in originale ha la voce di Jack Black . Ecco come ... (movieplayer)

Kung Fu Panda 4 finisce con l’incoronazione di Zhen con nuovo Guerriero Dragone. La simpatica volpe che ha affiancato Po in questa nuova avventura, dunque, è stata scelta dal Panda come erede. Viene ... (cultweb)

Kung Fu Panda 5 si farà Cosa sappiamo sul futuro della saga - Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della saga di Kung Fu Panda e la possibile realizzazione di un quinto capitolo.cinema.everyeye

School of Rock, Jack Black fa impazzire i fan che vogliono il sequel: «Sono pronto» - Jack Black è pronto per il sequel di School of Rock e ha già in mente un grande titolo: le parole dell'attore faranno piacere ai fan ...bestmovie

Kung Fu Panda 4, video intervista a Fabio Volo voce di Po: “Vorrei uno spin-off su Maestro Shifu” - Kung Fu Panda 4, video intervista a Fabio Volo voce di Po nel film d'animazione DreamWorks dal 21 marzo al cinema con Universal.mangaforever