Kosovo e Norvegia in campo | quanto hanno giocato Rrahmani e Ostigard

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si sono concluse in serata le sfide di, i due centrali del Napoli,, sono scesi in. Settimana di nazionali, settimana di astinenza calcistica per i tifosi del Napoli. Come da ormai svariati anni accade, infatti, il Konami Center di Castel Volturno è stato svuotato dalle convocazioni dei c.t delle selezioni di tutto il mondo. Dalle amichevoli, sino agli importanti appuntamenti relativi agli spareggi di Euro 2024. Nello specifico, Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia si sono giocati ieri le loro carte, con successo tra l’altro, accedendo alle rispettive finali. Netto 5 a 1 per i polacchi, che si sono imposti sull’Estonia, con tanto di goal del centrocampista del Napoli, ormai prossimo al passaggio all’Inter. Discorso diverso, ma simile nel concetto per la ...