Knee high socks | perché ora tutti li amano?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tanto amati nei look di Cher Horowitz nel film anni NovantaRagazze a Beverly Hills quanto odiati nella vita reale, i gambaletti sono sempre stati nascosti o camuffati, quasi considerati un capo vergognoso da indossare. Diventa perciò quasi surreale vedere come oggi siano diventati protagonisti sulle passerelle e sui social. Le principali piattaforme online infatti pullulano di tutorial e consigli su come indossare questi temuti calzini. @dinafromtheblock Killer outfit combo to try out this season ?, brown loafers, laced mini with an oversized blazer + brown leather belt to add some structure and definition to the look. Let me know if you try it! ?? #autumnfashion @son.joanne Recreating my pinterest board one outfit at a time ??? #pinterestoutfit #...