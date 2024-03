Kim può già tornare in Italia | al Bayern Monaco è un flop | è il sogno dell’Inter per la difesa

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ormai Kim non è più titolare ale l'Inter potrebbe approfittare della situazione per piazzare un colpo importante nella prossima estate.

Toto Wolff esce allo scoperto sul futuro di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes al posto di Lewis Hamilton ma deve fare i conti con il regolamento : il 17enne bolognese non potrà guidare una monoposto ... (fanpage)

Se l'Inter rompe con Acerbi, vuole Kim al centro della difesa Gazzetta): Detto che tutto al Bayern in questo momento è in totale evoluzione, anche riguardo al tecnico Tuchel, la posizione di Kim andrà monitorata nelle prossime settimane. E l'Inter non può non guardare con ...

Calciomercato Roma, l'Inter mette gli occhi su Smalling: dubbi sulle condizioni: E l'occasione può essere Chris Smalling . Il difensore inglese ha vissuto una stagione paradossale ... Il sogno resta Kim. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun ...