Kiev | più di un milione senza corrente dopo attacchi russi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Più di 1di cittadini in tutta l'Ucraina sono rimastigliaereidella notte contro le strutture energetiche. Lo riporta il Guardian. I raid hanno colpito circa 700.000 residenti nella regione di Kharkiv, almeno 200.000 ciascuno nelle regioni meridionali di Odessa e sud-orientali di Dnipropetrovsk e 110.000 nella regione di Poltava, secondo Oleksiy Kuleba , vice capo dell'amministrazione presidenziale. Secondo l'aeronautica militare ucraina, l'esercito russo ha attaccato le strutture energetiche ucraine con 12 missili balistici che hanno colpito 151 obiettivi, come riferisce Unian. Intanto non è stato ancora spento il grande incendio scoppiato vicino alla diga della centrale idroelettrica sul Dnipro, nella regione di Zaporozhzhia, colpita da un ...

Bisogna relazionarsi con la Russia che c'è, non con quella che vorremmo che ci fosse. Ed è la Russia di Putin . La risposta non può essere l'invio di truppe o fare altre mosse che portino ad

Si impegna il governo a "sostenere un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati Nato e in un quadro

Semmai gli spazi per una trattativa si allontanerebbero ancor più nel momento in cui Mosca ... E comunque, in un momento in cui non è facile reperire risorse per sostenere Kiev nella difesa del suo