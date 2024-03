Kiev | Mosca sta raccogliendo 100mila uomini per offensiva

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Russia sta creando un nuovo gruppo di truppe con più di 100.000 soldati ed è possibile che tenti di lanciare una nuovadurante l'estate. Lo afferma il comandante delle forze di terra delle Forze armate ucraine, Oleksandr Pavlyuk, come riporta Rbc Ukraina. "Non conosciamo completamente i piani russi. Conosciamo solo i dati secondo cui stanno creando gruppi di oltre 100.000", ha affermato il generale.

Le forze di sicurezza russe hanno arresta to 7 cittadini accusati di essere partigiani filo -ucraini. Lo riporta Ria Novosti. Sette moscoviti che "stavano progettando di creare una cellula del Corpo ... (quotidiano)

Cremlino,conseguenze serie da esproprio dei proventi asset - (ANSA) - Mosca, 22 MAR - Se l'Unione europea deciderà di espropriare i proventi dai capitali russi congelati in Europa per utilizzarli a favore di Kiev, ciò avrà "conseguenze molto serie per coloro ...notizie.tiscali

Mosca: in guerra a causa dell'Occidente - Ma de facto è diventa- ta una guerra dopo che l'Occidente col- lettivo ha aumentato il suo coinvolgi- mento di partecipante con Kiev. Tutti dovrebbero capirlo".Mosca non accetterà ai confini uno Stato ...servizitelevideo.rai

Mosca alla fine ammette che quella che sta combattendo in Ucraina è una guerra - Lo ha affermato in un'intervista ai giornalisti di "Argomenti e fatti" l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov.globalist