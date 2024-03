Kiev | bombardate centrali elettriche | regioni in blackout

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) "L'esercito russo ha lanciato nella notte il più grande attacco alle strutture energetiche ucraine dallo scorso anno", ha dichiarato sui social il ministro dell'Energia Herman Galushchenko, come riportano i media di. "L'obiettivo non è solo danneggiare, ma riprovare come l'anno scorso, a causare un crollo del sistema energetico del Paese. Sono stati colpiti e danneggiati nelleorientali, nord-orientali egli impianti di produzione di energia, a sistemi di trasmissione e distribuzione. Ci sonoin diverse. E' stata una notte difficile", ha detto. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è sull'orlo del: durante un attacco missilistico russo nelle prime ore del mattino la linea aerea esterna che collega la centrale con il ...