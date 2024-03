L'Ucraina ha raccolto informazioni preliminari su oltre 128.000 vittime di crimini di guerra : lo ha detto Veronika Plotnikova, capo del centro di coordinamento per il sostegno alle vittime e ai ... (quotidiano)

Kiev , 19 mar. (Adnkronos) - La Russia ha perso 432.390 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ... (liberoquotidiano)

Kiev , 19 mar. (Adnkronos) – La Russia ha perso 432.390 soldati in Ucraina dall?inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ... (calcioweb.eu)

Ucraina, deputato partito Zelensky: "Raid su Zaporizhzhia Europa su orlo disastro nucleare" - Halaychuk, "distruggere capacità militari russe o guerra si estenderà al resto dell'Europa" "I russi hanno colpito le linee elettriche che forniscono energia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e a ...adnkronos

Kiev, 5 vittime nel massiccio attacco russo su 7 regioni - E' salito a cinque il numero delle persone rimaste uccise nella notte nel potente bombardamento russo su sette regioni ucraine. (ANSA) ...ansa

Don Ciotti: "Mafia e corruzione sono come parassiti che ci divorano da dentro" - Roma, 21 marzo 2024 "Secondo le rilevazione nell'opinione pubblica il tema della lotta alla mafia e alla corruzione non è più centrale. E' diventato uno dei tanti temi. Ma non lo è. Mafia e corruzione ...video.corriere