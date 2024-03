Kensington Palace rassicura | Kate Middleton sta “lavorando da casa”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024), pur continuando la convalescenza nell’Adelaide Cottage a Windsor, non ha abbandonato il progetto che più le sta a cuore. Starebbe infattidaa Shaping Us, suo progetto che punta a evidenziare l’importanza dei primi anni di vita nello sviluppo dei bambini. Cosa sappiamo su? La rivelazione dicon questa rivelazione non riesce comunque are i fan e la stampa estera. Era arrivata già a gennaio una notizia della stampa britannica che parlava di lavoro “dietro le quinte”. Per esempio, scrivevano i tabloid, «dal letto di convalescenza continuerà a seguire il suo progetto Shaping Us per la prima infanzia». Nulla di ...