Kate rompe il silenzio con un annuncio choc | Ho un tumore | VIDEO

(Di venerdì 22 marzo 2024)Middleton è tornata a parlare, mettendoci la faccia, e dando unil ungirato mercoledì e trasmesso ogg dalla Bbc: la principessa del Galles afferma di essere nelle prime fasi del trattamento dopo la diagnosi di un cancro, proprio come Re Carlo, suo suocero e padre del principe William. Nella dichiarazioneCatherine Middleton afferma che è stato un "enorme shock" dopo "un paio di mesi incredibilmente difficili". La principessa, 42 anni, non ha rivelato i dettagli della malattia e Kensington Palace, riporta la Bbc, spiega di essere "fiducioso che si riprenderà completamente". Seduta su una panchina e circondata da verde e fiori, vestita con un maglione chiaro a righe,ha spiegato che quando è stata operata all'addome a gennaio, non sapeva di avere un ...