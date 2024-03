(Di venerdì 22 marzo 2024) La principessa di Galles, consorte dell'erede al trono britannico William, che è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome, ha rivolto un messaggio inal Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro.non ha precisato di quale tipo sia il cancro, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come "uno shock" e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio.ha quindi assicurato che la diagnosi del suo cancro - arrivata grazie a una biopsia condotta dopo l'intervento di gennaio - è stata precoce e ha invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli ("la nostra giovane famiglia")....

