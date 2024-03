Kate Middleton svela di avere un cancro e che sta facendo la chemioterapia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 22 marzo 2024) La principessa del Gallesha rivelato che le è stato diagnosticato une che sta ricevendo un trattamento chemioterapico. In una dichiarazione registrata a Windsor dalla Bbc, la principessa ha affermato che le sue condizioni erano state scoperte dopo aver subito un importante intervento chirurgico addominale a gennaio. Dopo settimane di speculazioni sulla sua salute,ha detto che lei e suo marito, il principe William, avevano bisogno di tempo per spiegare la situazione ai loro tre figli, George, di 10 anni, Charlotte, otto, e Louis, cinque. “Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia – ha detto – Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del ...