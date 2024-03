Kate Middleton shock | “Ho un cancro” | sottoposta a chemioterapia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Duchessa di Cambridge,, sta combattendo contro ile attualmente si trova in trattamento chemioterapico. La rivelazione è stata fatta direttamente da lei attraverso un commovente video. Questo video rappresenta la prima apparizione pubblica dopo un lungo periodo di assenza, durante il quale si sono susseguiti numerosi rumor, congetture e preoccupazioni riguardo la sua condizione di salute. Con visibile segno di stanchezza,ha aperto il suo cuore al pubblico, dicendo di aver subito un intervento chirurgico all’addome che inizialmente non lasciava presagire complicazioni di natura tumorale. Tuttavia, a operazione conclusa, è stata diagnosticata una formazione cancerosa. In seguito a questa scoperta, è stato deciso chedovesse iniziare un ciclo di ...