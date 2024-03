Kate Middleton rivelazione shock | “Ho un cancro | mi sto curando con la chemio”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 (Adnkronos) –ha un tumore e si sta sottoponendo a unaterapia preventiva. La 42enne, principessa di Galles, ha scelto di rendere pubblica la sua malattia in un videomessaggio in cui ha spiegato che la diagnosi, arrivata dopo l'intervento chirurgico all'addome alla quale si era sottoposta, è stata "un enorme". Il principe ''William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia'', ha spiegato. I medici le hanno consigliato di sottoporsi a un ciclo diterapia intensiva e lei, spiega, ha già iniziato la terapia. "Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e poter iniziare il trattamento", ha ...