Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Almeno un membro dello staff sarebbe stato sorpreso mentre cercava di accedere alle cartelle cliniche". Proprio così! Il Mirror ha rivelato che tra ilLondon Clinic, l'esclusivo ospedale dove la Principessa del Galles è stata operata forse per una ileostomia lo scorso gennaio, c'è chi "hadi accedere ai suoi referti medici privati" per darla ai giornalisti. La tentata violazione dell'archivio La notizia è stata confermata dall'Ufficio dei commissari per l'informazione (ICO) che ha riferito di aver ricevuto un "rapporto di violazione". Per questo si stanno già svolgendo delle: “Possiamo confermare che stiamo valutando le informazioni fornite. Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal loro status, meritino totale privacy e riservatezza per quanto riguarda le ...