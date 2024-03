Kate Middleton | le spie all'ospedale erano tre | impiegati sospesi Le indagini sul tentativo di furto della cartella clinica

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 22 marzo 2024) Per adesso, secondo quanto riportano i tabloid, Daily Mail in testa, sono tre glisanitariLondon Clinic sottoposti a una indagine interna per il presuntodiinformatica didove la futura regina è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome. Non è al momento chiaro peraltro se tutti e tre siano sospettati di coinvolgimento nell'episodio o qualcuno sia sospettato di mancato controllo. Il vertice ospedaliero ha promesso assoluto rigore contro ogni eventuale violazioneprivacy dei pazienti. E' stato aperto anche un fascicolo dall'ufficio del garante britannico per la protezione dei dati personali (Ico). Mentre alcuni giornali ...