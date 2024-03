Kate Middleton | la rivelazione a due mesi dall’operazione | «Ho il cancro» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) «Dopo l’operazione le analisi hanno rivelato che era presente un tumore. Lo staff medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva, e sto ora affrontando i primi passi di questo trattamento». La principessaha sciolto tutti i dubbi sulle sue condizioni di salute annunciando che sta affrontando la chemioterapia. «È stato un grande shock, io e William e abbiamo fatto il possibile per mantenere la privacy della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, tutto ciò ha richiesto tempo. Per recuperaree iniziare il trattamento, ma soprattutto ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene». Nei poco più di due minuti di– che ringrazia con affetto tutti coloro ...