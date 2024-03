Kate Middleton ha un tumore | il testo completo del messaggio VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 22 marzo 2024) Negli ultimi minutiha rilasciato unsui canali social dei Principi del Galles per annunciare al pubblico che le è stato diagnosticato unall’addome e che attualmente ha intrapreso un ciclo di chemioterapia preventiva. Katherine ha spiegato infatti che a gennaio era stata operata e sembrava che tutto fosse andato per il meglio, ma esami successivi all’intervento hanno rivelato la presenza di un, per il quale le è stato consigliato un trattamento. Di seguito ildeldella Principessa del Galles e il. “Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziarvi di tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione durante la convalescenza che ha fatto seguito ...