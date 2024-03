Kate Middleton ha un cancro e sta facendo la chemioterapia | l’annuncio della principessa in un video

(Di venerdì 22 marzo 2024)ha il: ladi Galles l’ha annunciato in un, nel quale ha spiegato che al momento è sottoposta a cure di

La principessa di Galles, Kate , ha un cancro, ed è attualmente sottoposta a chemioterapia. L’annuncio è stata dato in un video dalla stessa Kate .? L'articolo Kate Middleton shock : “Ho un cancro” ... (thesocialpost)

L'annuncio choc di Kate Middleton: “Ho un cancro, ho iniziato la chemioterapia” - LONDRA. "Sono stati mesi incredibilmente difficili, dopo l'operazione i medici hanno scoperto che avevo un cancro. Sono attualmente alle prime fasi di chemioterapia". L'annuncio choc è di Kate Middlet ...youtg

La principessa Kate in video: "Ho un cancro" - La principessa di Galles Kate, consorte dell’erede al trono britannico William, è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all’addome, ha rivolto un messaggio in video ...gazzettadiparma

Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva» - «Volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi, personalmente, per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo dall'intervento. Sono stati due ...ilmattino