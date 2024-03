Kate Middleton ha il cancro | “Mi sto curando”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 22 marzo 2024)ha il. Lo ha annunciato lei stessa con un videomessaggio registrato su una panchina a Windsor. Quando è stata ricoverata lo scorso 16 gennaio per un intervento addominale nessuno poteva pensare che la sua condizione fosse cancerosa, dato che nessun test aveva confermato la presenza del tumore. Tuttavia i test post-operatori hanno ribaltato la diagnosi. “Il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento, è stato uno shock per me e William. Abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il mio trattamento. La cosa più importante ...