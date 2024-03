Kate Middleton è malata di cancro e ha iniziato le chemioterapie | l’annuncio della principessa in un video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ladel Gallesè in cura per un. La 42enne moglie dell’erede al trono, il Principe William, ha condiviso le sue notizie sulla salute venerdì in unmessaggio personale, che arriva dopo che Kensington Palace ha annunciato il 17 gennaio di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico all’addome.ha ilin unChiamando la notizia un “enorme shock”, laha detto che lei e il principe William “hanno fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questo in privato per il benenostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo”. Le immagini sono state ...