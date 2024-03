Kate Middleton e il cancro | le ipotesi del chirurgo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'annuncio è arrivato con un video in cui la stessa principessaha rivelato al mondo che ha une sta affrontando una chemioterapia. Succede dopo che a gennaio Kensington Palace aveva ufficialmente dato notizia dell'intervento di chirurgia addominale al quale era stata sottoposta, definendo improbabile che tornasse agli impegni pubblici prima di Pasqua. Cosa può essere successo? Prova ad analizzare la situazione all'Adnkronos Salute ilMarco Antonio Zappa, super esperto di chirurgia oncologica e laparoscopica. "Al di là delle considerazioni che si possono fare – riflette lo specialista che in autunno curò Fedez per il sanguinamento di due ulcere – ci sono delle percentuali in cui si operano pazienti per dei grossi polipi non asportabili endoscopicamente, che magari ...