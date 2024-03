Kate Middleton annuncia di avere un cancro | «Sono al primo stadio della terapia | ho bisogno di tempo per le cure»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 22 marzo 2024)Il ricovero, il lungo silenzio, la foto ritoccata. I sospetti che ci fosse qualcosa di serio dietro all’assenza in pubblico divengono oggi confermati dal sorprendente annuncio alla Nazionediretta interessata: “Ho un“. E’ con un video in cui siede su una panchina nel giardino di Windsor che la Principessa del Galles rivela al mondo intero le sue delicate condizioni di salute. “All’inizio si pensava che si trattasse di una forma non cancerosa”, spiega, riferendosi all’intervento di chirurgia addominale a cui si è sottoposta a gennaio presso la London Clinic di Londra, per il quale è stata ricoverata per due settimane. Gli esami effettuati successivamente, però, hanno dato l’esito inaspettato:all’addome. “E’ stato ...