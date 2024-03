Kate in video | ' ho il cancro'

(Di venerdì 22 marzo 2024) La principessa di Galles, consorte dell'erede al trono britannico William, è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome, ha rivolto un messaggio inal Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un

Kate Middleton rivela di avere il cancro: rilasciato un video ufficiale - Kate Middleton è in cura per un cancro, lo ha annunciato lei stessa in un videomessaggio. Kate è ancora sottoposta a un ciclo di chemioterapia iniziato a febbraio, ha annunciato Kensington Palace.tgcom24.mediaset

Kate Middleton rompe il silenzio e appare in video: «Era un cancro, ma ora sto bene» - Kate Middleton ha avuto un cancro ... pensava che la mia condizione non fosse cancerosa», ha dichiarato la moglie del principe William in un video messaggio pubblicato sugli account ufficiali dei ...msn

