Kate ha un cancro e sta facendo la chemioterapia | l’annuncio della principessa in un video

I primi post sono apparsi sui social una settimana fa, pochi minuti dopo l’annuncio di Kensington Palace del ricovero di Kate Middleton in una clinica londinese per un intervento all’addome. E nei ... (iodonna)

Nelle ultime ore la notizia del cancro di Re Carlo III si è diffusa rapidamente in tutto il mondo: che tumore ha il figlio dell’ormai defunta Regina Elisabetta? Periodo sfortunato a Buckingham ... (donnapop)

Ha ripreso l’elicottero ed è tornato a Londra , per le terapie anti tumorali, il re d’Inghilterra che ha condiviso la sua diagnosi nefasta con il resto del mondo. Carlo III è atterrato sulla pista di ... (ilfattoquotidiano)

Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva» - L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di ...ilmattino

Kate Middleton rivela di avere il cancro: rilasciato un video ufficiale - Kate Middleton è in cura per un cancro, lo ha annunciato lei stessa in un videomessaggio. Kate è ancora sottoposta a un ciclo di chemioterapia iniziato a febbraio, ha annunciato Kensington Palace.tgcom24.mediaset

Kate Middleton rompe il silenzio e appare in video: «Era un cancro, ma ora sto bene» - Kate Middleton ha avuto un cancro. Dopo mesi di silenzio, foto ritoccate e teorie cospirazionistiche la principessa del Galles ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro e che è nelle "prime ...msn