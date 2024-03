Kate ha il cancro | re Carlo III | “Orgoglioso di Catherine per il suo coraggio”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Londra, 22 marzo 2024 - ReIII è "cosìdiper ildi parlare come ha fatto", da Buckingham Palace arriva il plauso del sovrano, malato dianche lui, per "l'amata nuora". Dalla stessa fonte si è appreso che il re è sempre stato in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane. I due inoltre sono stati ricoverati nello stesso ospedale per un certo periodo. Il re e la regina "continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile". Principessa, l’annuncio choc: “Ho il” Mentre veniva pubblicato il video con l'annuncio choc di(“Ho il”), Kensington Palace rendeva noto che la principessa del Galles ha già ...