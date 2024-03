Kate | ' ci è voluto tempo per spiegare la situazione ai bambini'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Seduta su una panchina, la principessa Catherine ha parlato per due minuti e 16 secondi, nel video messaggio registrato mercoledì scorso dai Bbc Studios. In jeans e un maglione bianco a righe blu,ha parlato - sottolinea il Guardian - con calma, abbassando brevemente lo sguardo quando ha raccontato "l'enorme shock" della sua famiglia per la notizia: "William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci èdel. Mi ci èdelper riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, la cosa più importante, ci èdelpertutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse ...