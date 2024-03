Juventus-Koopmeiners-Atalanta | oltre le parole di Teun | qualcosa si muove

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sui socialha messo le cose in chiaro: “Combatterò ogni partita. Ho troppo rispetto per l’e sono...

Teun Koopmeiners è uno dei centrocampisti più forti del campionato di Serie A ed è pronta ad aprirsi una vera e propria asta di calciomercato. L’olandese è in uscita dall’ Atalanta , come confermato ... (calcioweb.eu)

Koopmeiners, il punto: possibile asta tra la Juve e le big inglesi - Dopo le dichiarazioni odierne al De Telegraaf, si inizia a delineare con più certezze il futuro di Teun Koopmeiners. L'ammissione dell'olandese di voler essere ceduto potrebbe in ...tuttojuve

Oddenino (La Stampa): "Sondaggio della Juve per Koopmeiners" - "La Juventus si è già mossa per Koopmeiners facendo un sondaggio esplorativo a gennaio - le parole di Gianluca Oddenino de La Stampa -. Si parla di un tesoretto per ...tuttojuve

Koopmeiners si affida ai social: “Lotterò ogni partita, rispetto l’Atalanta” - La sua intervista al Telegraaf in cui ha espresso a chiare lettere il suo desiderio di trasferirsi in estate ha fatto particolarmente discutere i tifosi dell’Atalanta, così Teun Koopmeiners ...bergamonews