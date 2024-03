Justmary | startup milanese di delivery di cannabis light | apre nel Regno Unito

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Leader in Italia delle consegne a domicilio di, popper e derivati CBD,, tramite il nuovo sito.co.uk, per venire incontro alle richieste dei nostri clienti e ampliare il nostro raggio d’azione, è orgogliosa di annunciare che il servizio di spedizione abbraccia ora anche il mercato inglese, aggiungendosi a quello italiano e francese. Questo significativo passo avanti è reso possibile grazie alla formazione di una partnership strategica con Royal Mail, il prestigioso servizio postale del, noto per la sua affidabilità e efficienza. Con questo nuovo sviluppo,.com porta l’eccellenza e la qualità del made in Italy direttamente alle porte dei consumatori britannici. La partnership con Royal Mail garantisce che ogni ...