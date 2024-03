Judo | Piras piazza la quinta posizione a Tbilisi | sale al ventesimo posto nel Ranking

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – Hato il quintoMatteoal Grand Slam di, in corso fino a domenica 24 marzo. Nei 66 kg l’Azzurro è salito nella WorldList e sono ora 360 i punti in Classifica Iridata. E’, davanti all’altro azzurro Elios Manzi. Il racconto delle gare – fijlkam.it, in quest’occasione, ha avuto il sostegno speciale di Massimiliano D’Antuono, ambasciatore italiano in Georgia (nella foto al centro con la maglia dell’Italia nelle mani), che è intervenuto proprio per la finale-bronzo, intrattenendosi poi con la squadra. “Oggi Matteo ha ritrovato una buona prestazione. –ha commentato Raffaele Toniolo, il tecnico azzurro che ha seguito la gara di- Purtroppo ...

