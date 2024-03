Juan Jesus ha deposto | la sua versione su Acerbi – CdS

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il casotiene banco ormai da giorni. Da domenica sera non si fa che parlare di questo, il difensore del Napoli ha già parlato con chi di dovere della procura federale. Ecco il resoconto dal Corriere dello Sport. RESOCONTO –ha scelto la strada della privacy, evitando qualsiasi tipo di intervista e di cassa di risonanza mediatica per questo difficile caso. Il difensore del Napoli si è fermato solamente al suo post su Instagram, dove ci sono i dettagli della situazione, e alle parole post-partita contro l’Inter. Francescolo ha colpito nel segno e oggi sarà ascoltato da Giuseppe Chiné.ha già dato la suaalla procura federale e ha confermato tutto ciò che già aveva affermato circa la presunta frase ...

Gianfranco Teotino sembra avere le idee chiare sul caso Acerbi -Juan Jesus, nonostante la giustizia sportiva non si sia ancora pronunciata in merito. RISCHIO – Gianfranco Teotino , intervenuto su Sky ... (inter-news)

Frey su Acerbi: “Finché non ho la certezza non punto il dito. Sorpreso se fosse colpevole” - Sebastien Frey, ex portiere anche dell'Inter, è stato intervistato da TvPlay sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Io finché non ho la certezza di quello che è accaduto non voglio puntare il dito. Il tema è mo ...tuttonapoli

Acerbi e Juan Jesus, sentenza in una settimana - Bisognava saperlo prendere, sapergli parlare, saperlo blandire. Non bisognava sminuire la gravità del fatto, minimizzare, farlo passare per uno che racconta frottole. O, peggio, che ...ilmattino

Il caso Acerbi-Juan Jesus: un'analisi approfondita - L'audizione dei giocatori Venerdì 22 marzo è prevista l'audizione di Francesco Acerbi e Juan Jesus, quest'ultimo accusato di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli. La Procura della FIGC ha ...informazione