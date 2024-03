Juan Jesus attende l’incontro con la Procura | ha un’esigenza ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024)con laFederale per esprimere la sua versione dopo i fatti di Inter-Napoli con Acerbi. Il brasiliano haferma. RISERVATEZZA ? Direttamente da Castelvolturno per Sky Sport 24, Francesco Modugno si esprime su: «C’è fibrillazione, una richiesta ferma,di riservatezza nel colloquio trae la. Forte questa volontà del brasiliano di proteggere questa riservatezza. Il suo stato d’animo resta profondamente amareggiato. Ha cercato di mantenere tutto in campo anche per rispetto della stessa Inter, di cui è stato alcune volte anche capitano. Dainteressa solamente il messaggio. La sua ...