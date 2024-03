(Di venerdì 22 marzo 2024) Il provvedimento entrerà in vigore dal primo aprile e prevede punizioni per chi non si piega ai diktat della religione Lgbt

" JK Rowling rischia grosso", pene più severe in Scozia per chi si oppone all' identità di genere: JK Rowling rischia grosso, non ha dubbi il leader conservatore Douglas Ross: "Persone come lei potrebbero avere la polizia che bussa alla porta ogni giorno per aver rilasciato dichiarazioni ...

" JK Rowling rischia grosso", pene più severe in Scozia per chi si oppone all' identità di genere: JK Rowling rischia grosso, non ha dubbi il leader conservatore Douglas Ross: "Persone come lei potrebbero avere la polizia che bussa alla porta ogni giorno per aver rilasciato dichiarazioni ...