Jet militari sopra Milano | pioggia di segnalazioni | psicosi e mistero in Lombardia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Due cacciaavrebbero sorvolato i cieli vicino aieri pomeriggio, attorno alle quindici. Diverse lesui social e gli avvistamenti da vari punti dell'hinterland. Occhi puntati al cielo e l'emozione di assistere a uno spettacolo inaspettato e sempre emozionante. Dall'aeronautica militare in serata (riportatoday) avrebbero puntualizzato che i jet non sono transitatiil centro della città. Più nel dettaglio si sarebbe trattato di due Tornado del 6° Stormo di Ghedi, impegnati in attività di addestramento.