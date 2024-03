Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le ossessioni e i sogni realizzati dell’immortale. Un’esperienza eccentrica, scandalosa, provocatoria, esuberante, follemente divertente, com’è stata la sua esistenza., il grande designer francese, 71 anni (che dal vivo non dimostra per niente, quando lo incontriamo), sbarca a Milano con l’ultima creazione, dal nome inequivocabile, “Fashion Freak Show”, unica tappa italiana (da non perdere), al Teatro Arcimboldi Milano, e visibile fino 24 marzo 2024. Una produzione esplosiva, presentata in Italia da All Entertainment srl e MAS Music, Arts& Show, fatta di combinazioni e linguaggi, dalla rivista, al concerto pop, fino alla sfilata di moda, che dopo il successo del debutto a Parigi nel 2019 al Folies Bergère, è stata poi ripensata per l'iconico Roundhouse di Londra, dove lo spettacolo è ...