Jannik Sinner | l' evoluzione | ecco come si è trasformato in soli 12 mesi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il trucco non c'è. C'è solo lavoro, lavoro, lavoro di precisione invisibile ad occhio nudo. Cose da esperti e, nel caso di, cose da Darren Cahill e Simone Vagnozzi, i suoi mitici coach. L'hanno preso in corsa nel 2022 e l'hanno allenato durante i tornei per renderlo l'uomoiano che è ora: quasi perfetto solo perché la perfezione non esiste. L'uomo inizierà oggi il Master 1000 di Miami contro l'amico e compagno di nazionale Vavassori con cui non esistono precedenti ma, a proposito di perfezione,è imbattuto contro i suoi connazionali (11-0). TESTA E GAMBE Vagnozzi e Cahill hanno ripetuto spesso cheè un "giocatore in costruzione". Intendono che ne stanno (ancora) costruendo i colpi. Diverso sarebbe allenare il tennista solo in quanto entità e brand. In lui hanno ...